Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę. Odbierający zgłoszenie dyżurny dowiedział się, że od chłopców, którzy leżeli na ulicy Goszczyńskiego w Przemyślu, wyraźnie czuć było woń alkoholu. Niezbędna w tej sytuacji okazała się pomoc ratowników medycznych.

Przemyśl. Wspólnie z koleżankami pili alkohol z napojem energetycznym

Nastolatkowie w wieku 12 i 13 lat zostali zabrali do szpitala z objawami zatrucia alkoholowego. Badania wykazały, że młodszy z nich miał w organizmie 2,37 promila, zaś starszy blisko dwa promile. Taki stan upojenia mógł zagrozić ich zdrowiu, a nawet życiu.

Jak się później okazało, chłopcy doprowadzili się do takiego stanu wskutek spożywania wódki z napojem energetycznym w towarzystwie koleżanek. Po wytrzeźwieniu nastolatkowie wyjaśnili, że alkohol kupili w jednym ze sklepów w Przemyślu. Policjanci będą teraz ustalać, kto był odpowiedzialny za sprzedaż alkoholu nieletnim, z kim go spożywali, a także gdzie przebywali w tym czasie ich rodzice.

Przemyśl. Pijanymi nastolatkami zajmie się sąd rodzinny

Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Jak tłumaczą policjanci z Przemyśla, "zgodnie z treścią art. 4 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia jest jedną z okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego".

Osiągnięcie co najmniej dwóch promili alkoholu w organizmie w przypadku osoby dorosłej prowadzi do poczucia zdezorientowania, zmieszania i skołowania, występują ponadto zawroty głowy i problemy z utrzymaniem równowagi. Jeśli chodzi o osoby nastoletnie, taka dawka alkoholu w niektórych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci.