Kiedy spadnie śnieg? Krótki atak zimy już w nocy z środy na czwartek

IMGW informuje, że już w środę (9 grudnia) w Polsce pojawiły się niskie temperatury. Termometry na Podlasiu pokazały nawet minus 5 stopni. W czwartek będzie pochmurno, ale pojawią się również opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Mieszkańcy wschodnich obszarów Polski będą musieli się zmagać z marznącymi opadami deszczu, które spowodują powstawanie gołoledzi.

REKLAMA

Pogoda w Polsce. Układ niskiego ciśnienia przyniesie chłodne powietrze i opady śniegu

Tomasz Leszczyński, autor bloga Pogoda w Polsce, podkreśla, że zimne powietrze napłynie do Polski za sprawą układu niskiego ciśnienia, który przemieszcza się od południowej Polski w stronę województwa kujawsko-pomorskiego.

Niezwykłe znalezisko koło Kielc. Odkryto nową jaskinię

Opady śniegu mogą pojawić się w centralnej i północno-wschodniej Polsce w województwie mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Do południa może spać od 5 do 10 centymetrów śniegu. W ciągu dnia termometry w Polsce pokażą od minus 2 do 3 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, Mazurach i w okolicach Zielonej Góry.

Pogoda w Polsce. W weekend dojdzie do ponownego wzrostu temperatury

Opady śniegu prognozowane na noc ze środy na czwartek (9-10 grudnia) spowodują, że w Tatrach pokrywa śnieżna zwiększy swą grubość o nawet 7 centymetrów. Opady śniegu będą również zauważalne na obszarach nizinnych we wschodniej części kraju. Synoptycy przestrzegają jednak, że zbyt wysoka temperatura spowoduje, że pokrywa śnieżna nie utrzyma się zbyt długo.

Katowice. Protest ratowników z katowickiego WPR. Chcą zmian w umowach

Już w weekend Polska znajdzie się pod wpływem cieplejszego powietrza polarnomorskiego. Słupki rtęci mogą podskoczyć w niektórych miejscach Polski nawet do 6 stopni. Pojawią się również przejaśnienia, które będą szczególnie widoczne w zachodniej Polsce. Wzrost temperatury oraz napływ promieni słonecznych spowoduje, że zmniejszy się również grubość pokrywy śnieżnej w Tatrach.