Według posłów KO Jarosław Kaczyński nie przychodzi do pracy w KPRM. Jest odpowiedź

Kontrolę w KPRM chcieli przeprowadzić Paweł Olszewski i Konrad Frysztak. Posłowie chcieli uzyskać informacje na temat Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, za który odpowiada Jarosław Kaczyński. Jak informował Olszewski, kontrola nie doszła do skutki.

Posłowie KO: Kaczyński nie przychodzi do pracy

- Uzyskaliśmy informację, że pan premier Kaczyński najnormalniej w świecie nie przychodzi do pracy. Nie jest obecny w kancelarii premiera, nie pracuje normalnie. Pan premier, który został powołany do tego, by pilnować chyba Zbigniewa Ziobrę, nawet z tego obowiązku się chyba nie wywiązuje, bo widzimy, co się dzieje na forum Unii Europejskiej - powiedział poseł. - Nieobecność premiera Kaczyńskiego jednoznacznie potwierdza, że to stanowisko jest fikcyjne, tylko wyłącznie do tego, aby pan premier Kaczyński miał wpływ i nadzór, Bóg wie nad czym, ale zarazem pobierał gigantyczne wynagrodzenie - dodał.

Do zarzutów odniósł się Michał Moskal, szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego. Podkreślił w rozmowie PAP, że posłowie nie przeprowadzili kontroli. Według niego politycy "z dnia na dzień" wysłali KPRM informację o planowanej kontroli i chcieli się spotkać z Kaczyńskim. - Widziałem się osobiście z posłami KO i przekazałem informację, że udzielimy odpowiedzi na ich pytania w stosownym terminie - powiedział Moskal. Jak dodał, posłowie "weszli tylko do biura przepustek". - Tam rzeczywiście wicepremiera Kaczyńskiego nie było - powiedział.