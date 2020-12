Oleśnica. Dwie pijane 13-latki na miejskim placu. "Nie mogła nawet wstać o własnych siłach"

Do zdarzenia doszło w okolicach godziny 17 w niedzielę (6 grudnia) na miejskim placu w centrum Oleśnicy (województwo dolnośląskie). Policjanci będący w drodze na interwencję niezwiązaną z dwoma nastolatkami zauważyli, że ktoś leży na chodniku.

Oleśnica. Policja natknęła się na dwie pijane 13-latki. Sprawą zajmie się wydział ds. nieletnich

Kiedy mundurowi podeszli bliżej, aby zobaczyć, czy osoba leżąca na ziemi potrzebuje pomocy, okazało się, że jest nią młoda, 13-letnia dziewczyna. - Jej stan wskazywał na upojenie alkoholowe. Miała problemy z utrzymaniem się na nogach, nie mogła nawet wstać o własnych siłach - powiedziała portalowi TVN24 młodsza aspirant Izabela Michalska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Po pewnym czasie na miejscu zdarzenia pojawiła się druga trzynastoletnia dziewczyna, która była w trochę lepszym stanie. Z relacji policji wynika, że nastolatka bełkotała i również było od niej czuć woń alkoholu. Po krótkiej rozmowie dziewczyna przyznała się policji, że wspólnie ze swoją koleżanką spożywały alkohol.

Funkcjonariusze policji zabrali dziewczynki z centrum miasta i oddali je pod opiekę rodziców. Sprawa pijanych 13-latek została przekazana do policyjnego zespołu do spraw nieletnich, który będzie prowadził postępowanie pod kątem demoralizacji. Funkcjonariusze będą się starali wyjaśnić, w jaki sposób alkohol trafił w ręce nastolatek, czy weszły w jego posiadanie samodzielnie, czy też ktoś go im podał.

