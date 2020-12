Abp Stanisław Gądecki wystosował list do premiera. Chce, żeby do kościołów weszło dwukrotnie więcej osób

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki napisał list do premiera, w którym poprosił o zmniejszenie obowiązującego limitu wiernych z jednej osoby na 15 do jednej osoby na 7 metrów kwadratowych. Zdaniem Gądeckiego ograniczenia sprawiają, że rząd "ustanawia niebezpieczny precedens, który może skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości i może zostać wykorzystany przez rządy wrogo nastawione do religii i Kościoła".

