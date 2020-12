Oświadczenie diecezji kaliskiej ws. słów Rydzyka. Abp Ryś przeprasza. "Bagatelizowanie grzechu"

"Jako Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej chcę najmocniej przeprosić wszystkich, których dotknęła wypowiedź Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka z dnia 05 grudnia br." - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie diecezji kaliskiej.

"Bagatelizowanie grzechu, a jeszcze bardziej jego konsekwencji w życiu osób poszkodowanych, nie ma nic wspólnego z drogą Ewangelii" - napisał abp Grzegorz Ryś. "Ewangeliczną drogą Kościoła jest uznanie win i nawrócenie oraz solidarność z najmniejszymi i cierpiącymi" - dodał.

Abp Grzegorz Ryś administruje diecezję kaliską po decyzji papieża Franciszka o odsunięciu od władzy bp. Edwarda Janiaka. W dokumencie "Zabawa w chowanego" przedstawiono dowody na to, że bp Janiak miał kryć podległych sobie księży, którzy molestowali nieletnich. Do przestępstw dochodziło m.in. na parafii w Pleszewie, o czym opowiedziały ofiary jednego z duchownych. Po premierze filmu braci Sekielskich delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp Wojciech Polak wydał oświadczenie, w którym podkreślał, że "nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności", a sprawa biskupa Janiaka musi zostać wyjaśniona.

W ostatnią sobotę, podczas ceremonii z okazji urodzin Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk stwierdził, że bp Janiak jest "współczesnym męczennikiem". Usprawiedliwiał też księży pedofilów. - To, że ksiądz zgrzeszył... No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. (...) Nawet jeżeli jakiś katolik wygaduje czy nawet ksiądz, jak wychodzi taki guru i opowiada i sądzi innych. Zadzwońcie do niego, porozmawiajcie z nim i z jego przełożonym porozmawiajcie i niech się uciszy - mówił.