Olsztyn. Szpital deklarował, że nie wykonuje żadnych zabiegów aborcji po decyzji TK. Odwołano dyrektora

W poniedziałek prezydent Olsztyna odwołał ze stanowiska dyrektora szpitala miejskiego Andrzeja Bujnowskiego - podaje Polsat News. Biuro prasowe olsztyńskiego urzędu miasta przekazało, że "decyzja została poprzedzona zasięgnięciem opinii działającej przy placówce Rady Społecznej", a jej przyczyną była "utrata zaufania prezydenta Olsztyna w stosunku do dyrektora Bujnowskiego".

Olsztyn. Dyrektor szpitala odwołany. Wcześniej placówka deklarowała, że w związku z wyrokiem TK nie wykonuje zabiegów aborcji

Wkrótce na stanowisko miejskiego szpitala w Olsztynie zostanie ogłoszony konkurs. Na razie pełniącą obowiązki dyrektora placówki została dr Lucyna Kiełbasa, która wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa.

Dymisję poprzedziła burza, która wywiązała się po udzieleniu przez miejski szpital odpowiedzi w ankiecie przesłanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (orzekł on, że aborcja ze względu na ciężkie wady płodu jest niezgodna z konstytucją, ale wyroku nadal nie opublikowano). W ankiecie pytano, czy w placówce wykonywane są zabiegi przerywania ciąży. W cytowanej przez "Wyborczą Olsztyn" odpowiedzi szpitala na ankietę można było przeczytać:

W ostatnim czasie Trybunał Konstytucyjny RP przedstawił swoje negatywne stanowisko odnośnie zabiegu przerywania ciąży ze względów embriopatologicznych określając wykonywanie takich zabiegów jako niezgodne z Konstytucją. Biorąc to pod uwagę, w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie nie będą wykonywane zabiegi przerywania ciąży ze względów embriopatologicznych do czasu opublikowania wiążących aktów prawnych.

Prezydent Olsztyna wydał wówczas oświadczenie, w którym skrytykował stanowisko szpitala i przypomniał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie ma mocy prawnej, bo nie został do tej pory opublikowany w Dzienniku Usta. Z kolei szpital miejski w odpowiedzi stwierdził, że doszło do nieporozumienia. Wskazywano też, że na zabieg przerwania ciąży w ostatnim czasie nie zgłosiła się żadna pacjentka, stąd odpowiedź w ankiecie. "Wszystkie procedury ginekologiczne i położnicze, w tym także zabiegi przerywania ciąży, wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. (...) Nie zaistniała dotychczas sytuacja, w której Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie odmówiłby przeprowadzenia zabiegu przerywania ciąży w przypadku dopuszczonym przepisami prawa" - można było przeczytać w oświadczeniu placówki. Wskazywano także, że pismo przesłane do HFPC miało charakter opinii.

W ostatnich dniach przed szpitalem organizowano protesty - zebrały się przed nim m.in. kobiety w strojach z "Opowieści podręcznej".