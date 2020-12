Sanepid chce wyjaśnień od policji ws. urodzin Radia Maryja. "Pytamy, czy karano mandatami"

Toruński sanepid zwrócił się do policji i organizatorów 29. urodzin Radia Maryja w żądaniem podania informacji, czy i w jaki sposób zabezpieczano to wydarzenie, oraz czy przestrzegano na nim "podstawowych zasad epidemiologicznych". Wcześniej media obiegły nagrania, na których widać, że w uroczystości wzięło udział co najmniej kilkadziesiąt osób - wiele z nich nie miało założonych maseczek ochronnych.

