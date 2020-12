Pogoda na dziś - wtorek 8 grudnia. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu

Na wtorek prognozowane są duże zachmurzenia oraz opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, którzy będą zmagać się z gołoledzią.

Temperatura. Dziś od -2 do 8 stopni Celsjusza

Najniższa temperatura prognozowana jest w Białymstoku. Termometry pokażą tam minus 2 stopnie Celsjusza. Jeden lub dwa stopnie więcej prognozowane są dla województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W pasie ciągnącym się od województwa lubuskiego przez województwo opolskie, śląskie, aż do małopolskiego prognozuje się od 6 do 8 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach Polski, poza Wielkopolską, temperatura będzie się wahać od 1 do 3 stopni. W nocy przymrozki pojawią się w Polsce północno-wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej.

Opady. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią

Synoptycy zapowiadają, że w całej Polsce pojawią się spore zachmurzenia. W południowej części kraju pojawią się jednak przejaśnienia. W ciągu dnia w pasie ciągnącym się od województwa pomorskiego do podkarpackiego możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W niemal całej Polsce możliwe jest wydanie ostrzeżeń meteorologicznych przed marznącymi opadami deszczu. Warunki na drogach, na których będzie powstawać gołoledź, mogą być bardzo trudne. Wiatr będzie słaby, ale w porywach na Pomorzu może osiągnąć prędkość nawet 65 kilometrów na godzinę.

