Rocznica Radia Maryja. "Chrystus tam nie przyszedł, przyszedł tam ojciec Rydzyk z laurką dla Janiaka"

Podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja ojciec Rydzyk wziął w obronę księży, których nazwał "męczennikami mediów". - To, że ksiądz zgrzeszył... No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił duchowny. Do kontrowersyjnych słów odniósł się prawnik i publicysta Artur Nowak.

