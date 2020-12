Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Z map pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w poniedziałek 7 grudnia kontrast termiczny w Polsce będzie bardzo wyraźny. Podczas gdy we wschodniej części kraju w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy -2 stopnie Celsjusza, na zachodzie termometry wskażą nawet 10 stopni Celsjusza. IMGW wyjaśnia: poniedziałkowe warunki meteorologiczne są związane z tym, że Polska pozostaje zarówno pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji, jak i niżu, który rozpościera się nad zachodnią częścią kraju.

Choć temperatura w Polsce będzie dziś zróżnicowana, we wszystkich regionach będzie wiać. W górach możemy spodziewać się podmuchów o prędkości przekraczającej 100 km/h.

"Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach we wschodniej połowie Polski oraz nad morzem do 65-70 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach i Tatrach początkowo porywy wiatru do 130 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

Dla południowej części kraju prognozowane są także opady. Na południu Śląska i Małopolski będziemy obserwować słabe opady deszczu, a w górach - deszczu ze śniegiem i śniegu. W drugiej połowie dnia może popadać także na zachodzie Pomorza Zachodniego.

IMGW informuje, że pogoda w całej Polsce będzie miała niekorzystny wpływ na organizm człowieka.

"Na przeważającym obszarze kraju nastąpi istotne ochłodzenie w porównaniu do wcześniejszej doby. Ze względu na porywisty wiatr, na wschodzie kraju w godzinach porannych i wieczornych może wystąpić bardzo silne obciążenie organizmu człowieka zimnem. W województwach zachodnich i południowo-zachodnich przez cały dzień przeważać będzie umiarkowany stres zimna, natomiast na pozostałym obszarze kraju obciążenie zimnem będzie silne" - informują synoptycy.