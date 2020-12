PiS na urodzinach Radia Maryja. Ziobro: "Chcą nam odebrać polską duszę". Posłanka składa zawiadomienie

W Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II obywają się uroczystości z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja. W tym roku, ze względu na epidemię i obostrzenia z nią związane, impreza jest skromniejsza niż zwykle, jednak na miejscu pojawili się m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister Michał Woś, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, prezydencki minister Adam Kwiatkowski, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak i kilkoro posłów i senatorów PiS.

PiS dziękuje za "obronę wartości katolickich i polskiej tradycji"

List w imieniu posłów i senatorów PiS przesłał jego przewodniczący Ryszard Terlecki. "29. rocznica powstania Radia Maryja to szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności Czcigodnemu Ojcu, Ojcom Redemptorystom i współpracownikom za kolejny rok wytrwałej posługi apostolskiej wobec naszej wspólnoty narodowej, za codzienną modlitwę, za obronę wartości katolickich i polskiej tradycji" - napisał. "Wraz z całą Rodziną Radia Maryja mówimy: Bóg zapłać, za umacnianie nas w wierze, nadziei i miłości" - dodał wicemarszałek Sejmu.

List przesłała także ministerka rodziny i polityki społecznej Marzena Maląg. Stwierdziła w nim, że Radio Maryja niesie "nadzieję chorym, budzi do miłości małżonków, ewangelizuje młodych i starszych". "Istotną częścią Dzieła jest Rodzina Radia Maryja, dająca słuchaczom oparcie i pomoc w kłopotach" - stwierdziła.

Zbigniew Ziobro o tych, którzy "chcą nam odebrać" polską duszę

Obecny na miejscu Zbigniew Ziobro wygłosił kilkuminutowe wystąpienie, w którym dziękował za Radio Maryja, Telewizję Trwam i "Nasz Dziennik".

To jest właśnie ta przestrzeń polskości, przestrzeń obecności tej kultury, która tworzy i definiuje polskość. To piękne dziedzictwo, które nazywa się Polska, o które apelował wielki Polak - wspominany tutaj dzisiaj św. Jan Paweł II - byśmy mu byli wierni. Zwłaszcza w tych czasach, dzisiejszych czasach, kiedy te piękne wartości, które legły na przestrzeni tysiąca lat u podstaw, korzeni naszej kultury, naszej tradycji, naszej tożsamości, tej polskiej duszy, są tacy, który chcieliby ją nam odebrać. Ale my na to nie pozwolimy

- zadeklarował minister. - Możemy mieć tę siłę i tę wiarę, że obronimy to, co piękne, tylko dlatego, że są i byli ludzie, którzy przez lata tworzyli tak piękne dzieła jak to właśnie związane z Radiem Maryja - dodał.

Na koniec podziękował samemu Tadeuszowi Rydzykowi, któremu - zdaniem Ziobry - Bóg dał siłę i mądrość. - (...) Mimo przeszkód, mimo trudów, mimo też złych ludzi, którzy robili wiele, aby to dzieło nie mogło dojść do tego miejsca, w którym się dziś znalazło - mówił.

Posłanka Lewicy składa zawiadomienie ws. złamania obostrzeń

W ubiegłym roku urodziny Radia Maryja odbywały się w Arenie Toruń, z udziałem m.in. wicepremiera Jacka Sasina, ministrów Ziobry i Błaszczaka, posłów i europosłów, ale także Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Obecnie w kościołach obowiązuje limit osób - maksymalnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż półtora metra i konieczności zakrywania nosa i ust. Zakrywanie nosa i ust nie dotyczy tylko osób sprawujących kult.

Obostrzeń z pewnością nie przestrzegano podczas uroczystości rocznicowych. Na nagraniach ze świątyni widać, że w ławach było dosyć tłoczno, a wiele osób - w tym księża niesprawujący kultu - nie ma na twarzach maseczek.

Urodziny Radia Maryja Radio Maryja | youtu.be/S-V00xe0wnA

"W naszym Toruniu ostatnio spisywano spacerujących po ulicach młodych ludzi. Policjo toruńska, gdzie jesteś teraz? Składam zawiadomienie do prokuratury na to towarzystwo w związku ze złamaniem obostrzeń" - napisała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.