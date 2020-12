Sprawa Amber Gold. Jest akt oskarżenia przeciw prokuratorce, która nadzorowała śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Barbarze K., prokuratorce, która prowadziła postępowanie ws. Amber Gold w latach 2009-2012. Według śledczych kobieta nie dopełniła obowiązków i przekroczyła uprawnienia, za co grozi jej do trzech lat więzienia.

