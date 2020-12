Ciało kobiety przysypane liśćmi w łódzkim parku. Kilka godzin wcześniej mąż zgłosił zaginięcie

RMF FM poinformowało, że zwłoki zostały znalezione w nocy w parku przy ul. Lubelskiej. - Potwierdzam tę informację. Wszystko wskazuje na to, że doszło do zabójstwa - mówi Gazeta.pl prok. Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury. - Kobieta ok. godziny 18 wyszła z psem na spacer, wszystko wskazuje na to, że pokonała dużą odległość, kilka kilometrów - podaje Kopania.

Jak informuje rzecznik prokuratury, ok. 1,5 godziny po wyjściu 57-latki z domu przechodnie napotkali błąkającego się psa. - Te osoby udały się do weterynarza, na podstawie danych z chipa ustalili właściciela i pojechali do domu tej kobiety - mówi rzecznik.

Po godz. 21 zgłoszono zaginięcie. Prokuratura prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć kobietę w czasie spaceru.