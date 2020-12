Elbanowscy na polecenie NIK zwrócili pieniądze Ministerstwu Edukacji. Chodzi o ponad 53 tys. złotych

Z informacji uzyskanych przez RMF FM wynika, że fundacja Karoliny i Tomasza Elbanowskich na polecenie Najwyższej Izby Kontroli zwróciła pieniądze Ministerstwu Edukacji. Te informacje potwierdziło w rozmowie z radiem biuro prasowe fundacji. Jak przekazano, zwrócona ministerstwu kwota wynosi dokładnie 53 693,32 zł i obejmuje "środki wskazane do zwrotu w ramach kontroli KPRM, środki z końcowej weryfikacji wniosków o płatność oraz odsetki".

Elbanowscy zwrócili pieniądze Ministerstwu Edukacji. Wcześniej w sprawie interweniował NIK

O nieprawidłowościach dotyczących działania fundacji Elbanowskich zrobiło się głośno w czerwcu 2019 roku. Wówczas Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że wykryła, iż pieniądze z Ministerstwa Edukacji przeznaczone na prowadzony przez fundację projekt "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze" nie były wydatkowane prawidłowo.

Jak wskazali kontrolerzy NIK, umowy były nieprawidłowo wystawione. Brakowało też prawidłowych wniosków o whatnot, a niektóre kwoty opłat były błędne. Z kolei Ministerstwu Edukacji Narodowej NIK zarzucił, że nie nadzorowało wystarczająco projektu i samej fundacji. Elbanowskich zobowiązano do zwrócenia środków do MEN - dotychczas jednak z tym zwlekali. Jak podaje RMF FM, wśród tłumaczeń pojawiał się m.in. argument dotyczący "brakiem odpowiednich pism z MEN". Przed naliczeniem odsetek informowano, że Elbanowscy mają do zwrotu 27 tys. zł.

Elbanowscy wspierali reformę edukacji PiS. Prowadzą fundację Rzecznik Rodziców

Małżeństwo Elbanowskich było aktywne w mediach zwłaszcza podczas przeprowadzanej przez PiS reformy edukacji. Para wspólnie wystąpiła m.in. na konferencji prasowej z byłą minister edukacji Anną Zalewską, która zapowiedziała wówczas rezygnację z obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Elbanowscy dali się też poznać jako osoby o konserwatywnych poglądach. Podczas strajku nauczycieli Karolina Elbanowska w prawicowej telewizji wPolsce.pl krytykowała Związek Nauczycielstwa Polskiego za protesty i za to, że dzieci stały się jego "zakładnikami". - Nie przysparza to związkowi i nauczycielom sympatii rodziców - mówiła. We wrześniu tego roku Wirtualna Polska powołując się na sprawozdanie finansowe fundacji donosiła, że Elbanowscy wydają na swoje wynagrodzenia więcej, niż na wsparcie rodziców.