Niedziele handlowe 2021. Czy 3 stycznia klepy są otwarte?

Niedziele handlowe 2021. Czy 3 stycznia jest niedziela handlowa?

Nowy rok to czas gigantycznych wyprzedaży, które startują tuż po Bożym Narodzeniu i trwają niemal do końca lutego. Dla osób, które planowały duże zakupy mamy złą wiadomość - 3 stycznia nie jest niedzielą handlową. Wszystkie sklepy w galeriach i parkach handlowych pozostaną w tym dniu zamknięte. Drobne zakupy będzie można zrobić za to w osiedlowych sklepach, cukierniach, kawiarniach, aptekach.

REKLAMA

Zmiany w handlu od 28 grudnia. Jakie obostrzenia wchodzą w życie?

Kiedy następna niedziela handlowa?

Kiedy znowu będzie możliwe dokonywanie zakupów w niedzielę? W świetle obowiązującego prawa sklepy będą otwarte w niedzielę tylko w określone dni w ciągu roku. Najbliższa taka wypada dokładnie na sam koniec miesiąca, czyli 31 stycznia. W pozostałe trzy niedziele w styczniu obowiązywać będzie zakaz handlu.

Handel przygraniczny umiera. "Nie ma Słubic bez bazaru, nie ma bazaru bez Niemców"

Niedziela handlowa: obostrzenia wciąż obowiązują

Handel jest jedną z najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa branż. W ubiegłym roku dwukrotnie zamknięto galerie i sklepy wielkopowierzchniowe, co wielu przedsiębiorcom przyniosło ogromne spadki obrotów i wygenerowało wielkie straty. Na razie, do 17 stycznia 2021 roku, galerie handlowe pozostaję zamknięte. Zakupy można zrobić jedynie w sklepach spożywczych, aptekach, drogeriach, księgarniach, sklepach zoologicznych, budowlanych i meblowych. Nawet częściowe przeniesienie handlu do sieci nie było w stanie wyrównać poniesionych kosztów tej sytuacji. Na razie wciąż musimy funkcjonować w reżimie sanitarnym i przestrzegać zasad dystansowania. Dlatego wybierając się na zakupy, pamiętajmy o tym, aby:

szczelnie zasłonić nos i usta z użyciem maseczki lub innej osłony

często dezynfekować ręce lub korzystać z rękawiczek jednorazowych podczas zakupów

zachowywać dystans społeczny od innych osób (podczas przebywania na sali sprzedaży oraz w kolejce).

Przez ostatni rok przywykliśmy już w pewnym stopniu do stosowania środków ostrożności. Możliwe, że pojawienie się szczepionki pozwoli na powrót do normalności.