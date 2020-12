Krapkowice. Pędziła prawie 170 km/h w terenie zabudowanym. 36-latka straciła prawo jazdy

Mundurowi zatrzymali 36-latkę w miejscowości Pietna na południe od Krapkowic (województwo opolskie). Zatrzymanie było jednym z elementów szerszej akcji funkcjonariuszy z grupy Speed, którzy skupili swoje działania na drodze wojewódzkiej nr 416.

Krapkowice. Policja zatrzymała 36-latkę. Jechała niemal 170 km/h w terenie zabudowanym

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach informuje, że 36-letnia mieszkanka gminy Głogówek pędziła po drodze z prędkością 166 km/h. Kobieta otrzymała mandat, punkty karne oraz utraciła prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. 36-latka nie byłą jednak jedyną zatrzymaną tego dnia.

Policja zatrzymała również 46-latka, który w tej samej miejscowości jechał z prędkością 105 km/h. Z kolei 20-letni kierowca z powiatu głubczyckiego przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o 51 km/h.

Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h wiążę się z utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Jeżeli kierowca zostanie ponownie zatrzymany w czasie obowiązywania zakazu, to okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do sześciu miesięcy. Popełnienie tego samego wykroczenia po raz trzeci wiąże się z koniecznośćią przystąpienia do ponownego egzaminu na prawo jazdy.

