Pogoda na dziś - poniedziałek 7 grudnia. Temperatura nawet do 8 stopni, miejscowo przejaśnienia

W poniedziałek dla większości kraju prognozuje się spore zachmurzenia, które ustąpią lokalnie w centralnej i wschodniej Polsce. Mniejsza liczba chmur nie przyniesie jednak ze sobą wyższej temperatury.

Temperatura. Dziś od minus 1 do 8 stopni

Najchłodniej będzie w województwie podlaskim, gdzie termometry pokażą minus 1 stopień Celsjusza. Odrobinę cieplej będzie w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim. Temperatura będzie się tam wahać w granicach od 0 do 1 stopnia. Termometry pokażą największe wartości w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy województwa dolnośląskiego i opolskiego mogą liczyć na temperaturę aż do 8 stopni. W Polsce centralnej temperatura wyniesie od 2 do 4 stopni. Na podobną pogodę mogą liczyć mieszkańcy wybrzeża, za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, gdzie prognozuje się 6 stopni.

Pogoda na dziś - poniedziałek 7 grudnia gazeta.pl

Opady. Na zachodzie kraju niewielkie opady deszczu

Duże zachmurzenia prognozowane są dla całej zachodniej i południowo-zachodniej Polski. W ciągu dnia w centralnej i we wschodniej części kraju można spodziewać się przejaśnień. Dla województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego prognozowane są niewielkie opady deszczu, które do wieczora przeniosą się nad województwo śląskie. W nocy należy spodziewać się przymrozków. W centrum i na wschodzie temperatura może spaść nawet do minus 4 stopni Celsjusza.

