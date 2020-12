Pogoda na weekend 5-6 grudnia. Chwilowy powrót jesiennej aury

Od piątku Polska znajduje się w zasięgu rozległego niżu znad Wysp Brytyjskich - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Początkowo powodował on opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a także temperatury na poziomie od 0 do 3 stopni Celsjusza. W weekend ma się to zmienić.

Pogoda na dziś - sobota 5 grudnia

W większości regionów Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mała i umiarkowana ilość chmur pojawi się tylko na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Synoptycy IMGW wskazują, że w żadnym z regionów nie powinny się pojawić opady deszczu lub śniegu.

Temperatury względem piątku znacznie wzrosną. W Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku, czy Rzeszowie termometry wskażą 7 stopni Celsjusza, jedną kreskę więcej zobaczą mieszkańcy Krakowa, Kielc czy Olsztyna, zaś 9 stopni będzie w Toruniu, Zielonej Górze, Łodzi czy Jeleniej Górze. Najcieplej ma być we Wrocławiu, Opolu czy Legnicy - po 11 stopni.

Pogoda - sobota 5 grudnia Fot. Gazeta.pl

Pogoda na dziś - niedziela 6 grudnia

W niedzielę Polska znajdzie się pomiędzy niżem znad północnych Włoch, a rozległym wyżem znad Rosji. W całym kraju prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie; przejaśnienia mogą się pojawić na Warmii i Mazurach, Podlasiu, a także na Dolnym Śląsku. Prognozy ponownie nie wskazują na opady deszczu czy śniegu.

Temperatury w całym kraju będą podobne, jak w sobotę. Najwyższą wartość wskażą termometry w Poznaniu, gdzie będzie 12 stopni Celsjusza, natomiast 11 stopni prognozuje się dla Zielonej Góry, Łodzi czy Wrocławia. Najchłodniej będzie w Krakowie, Rzeszowie (7 stopni) czy Zakopanem (6 stopni).

Pogoda na niedzielę 6 grudnia Fot. Gazeta.pl