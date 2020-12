CBŚP zapobiegło wyłudzeniu 5 mln zł. Grupa "łowcy cieni" zatrzymała 50-latka

Tomasz Sz. był poszukiwany na podstawie wydanego przez Sąd Okręgowy w Olsztynie i w Gdańsku Europejskiego Nakazu Aresztowania. List gończy z kolei wydały za nim Prokuratura Okręgowa w Gdańsku i Olsztynie. Do akcji włączyli się funkcjonariusze z grupy tzw. łowcy cieni.

CBŚP zatrzymało 50-letniego Tomasza Sz. Działał w gangu wyłudzającym pieniądze

50-latek był poszukiwany od 1,5 roku w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej członkowie wyłudzili z kont bankowych prywatnych osób łącznie około 4 mln złotych. Ponadto próbowali wyłudzić kolejne 5 mln złotych, jednak na przeszkodzie stanęły im policjanci CBŚP i prokuratura.

Lista podejrzeń wobec 50-latka była zdecydowanie dłuższa. Tomasz Sz. był także poszukiwany w związku z podejrzeniem przerabiania dokumentacji, popełnienia oszustw znacznej wartości oraz prania pieniędzy.

Policjanci CBŚP zatrzymali Tomasza Sz. w Szczecinie

Policjanci z grupy tzw. łowcy cieni Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że 50-latek przebywał poza granicami Polski, ale w ostatnim czasie wrócił do kraju i ukrywał się na terenie Szczecina. Z tego powodu ich działania zostały skierowane właśnie w stronę Pomorza Zachodniego.

Tomasz Sz. ostatecznie został zatrzymany. Zebrany materiał śledczy pozwolił ustalić, że przebywał on w wynajmowanym od znajomej mieszkaniu, gdzie też został ujęty. Po interwencji funkcjonariuszy 50-latek został doprowadzony do Aresztu Śledczego. Teraz czeka go etap odpowiadania za swoje działania przed prokuraturą.