Pogoda na dziś - piątek 4 grudnia. Synoptycy zapowiadają nieco wyższą temperaturę i porywisty wiatr

W piątek w pierwszej części dnia prognozowane jest większe zachmurzenie. Po południu w większości kraju zacznie się rozpogadzać.

Temperatura. Dziś od 4 do 9 stopni

Najniższa temperatura, 4 stopnie, prognozowana jest w Bydgoszczy. Jeden stopień więcej zapowiadany jest w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, podlaskim i podkarpackim. 6 stopni pokażą termometry w Olsztynie, Warszawie, Lublinie i Poznaniu. We Wrocławiu i Olsztynie będzie 7 stopni. Jeszcze cieplejszy dzień, do 8 stopni, czeka mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Najwyższa temperatura przewidywana jest w Łodzi - tam będzie do 9 stopni. W nocy przymrozki pojawią się jedynie w południowo-wschodniej Polsce.

Pogoda na dziś - piątek 4 grudnia. gazeta.pl

Opady. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem

Rano zapowiadane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. W drugiej części dnia rozpogodzenia pojawią się w całym kraju, z wyjątkiem północno-zachodniej Polski. Deszcz prognozowany jest w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. W całym kraju synoptycy zapowiadają wiatr umiarkowany, w porywach dochodzący do 50 kilometrów na godzinę. W południowych województwach może wiać w porywach do nawet 70 kilometrów na godzinę. Rano w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, mogą pojawić się oblodzenia.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed gołoledzią w dziewięciu województwach