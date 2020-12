Międzyrzecz. 12-latka trafiła do szpitala. Miała prawie dwa promile alkoholu w organizmie

W środę do szpitala w Międzyrzeczu trafiła 12-latka, którą do placówki przywieźli rodzice. Jak informuje "Gazeta Lubuska", dziewczynka miała 1,9 promila alkoholu we krwi. - W tym wieku taka ilość alkoholu we krwi to klasyczny stan zatrucia alkoholowego, którego skutki mogły być tragiczne. Mówię tu nie tylko o skutkach dla organizmu, na przykład wątroby, wywołanych toksyną, ale także tym, że dziewczyna mogła się wyziębić czy udusić, bo absolutnie nie panowała nad swym organizmem - powiedział gazecie pediatra ze szpitala.

Sprawą zajmie się policja

Rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu potwierdziła "Gazecie Lubuskiej", że otrzymała takie zgłoszenie. Dodała, że sprawa będzie rozpatrywana pod kątem rozpijania małoletniej. Zajmie się nią także Sąd Rejonowy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Międzyrzeczu.

