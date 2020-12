Pogoda w Polsce. Nadchodzi ocieplenie - w weekend nawet 10 stopni C

Środa stanęła pod znakiem wyżu znad Rosji, który niemal nad całym krajem zapewniał pogodną aurę. Wyż ten utrzymuje się również i w czwartek, jednak na niebie pojawiło się więcej pierzastych i warstwowo-kłębiastych chmur, zwłaszcza w zachodniej części kraju.

Pogoda w Polsce. Czwartek pod znakiem opadów i niskich temperatur

W czwartkowe popołudnie na zachodzie pojawi się front związany z niżem znad Wysp Owczych. Z tego powodu chmur będzie więcej, a ponadto pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu - informuje WP. To z kolei może doprowadzić do pojawienia się cienkiej warstwy lodu na chodnikach i drogach, co znacząco może wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Czwartkowa noc za sprawą napływających mas chłodnego powietrza będzie mroźna. Temperatury mają wynosić od minus 2 do minus 5 stopni, zaś w górach (zwłaszcza na wysokości Zakopanego) termometry wskażą nawet minut 10 stopni.

Pogoda w Polsce. W weekend nawet 10 stopni

W piątek nadejdzie wyraźna zmiana aury. Opadom deszczu towarzyszyć będzie porywisty wiatr, który również najmocniej będzie się dawał we znaki mieszkańcom zachodniej części kraju. W górach z kolei pojawi się halny.

Zmiany nadejdą również w kontekście temperatur, co będzie spowodowane napływem ciepłego powietrza śródziemnomorskiego. Słupki rtęci wyraźnie będą przekraczały zero i zbliżą się do 2-3 stopni na północnym wschodzie, zaś na południowym zachodzie nawet 5-7 stopni.

W weekend z kolei w niektórych regionach Polski temperatury mogą wzrosnąć do nawet 10 stopni powyżej zera. Oznacza to, że Andrzejki upłyną pod znakiem wręcz jesiennej aury.