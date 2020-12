Piła. Zorganizował w klubie dyskotekę mimo epidemii. Grozi mu 8 lat więzienia

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pile interweniowali w nocy z 28 na 29 listopada. Policjanci, którzy udali się we wskazane miejsce, potwierdzili, że zorganizowana została impreza z udziałem kilkudziesięciu osób.

REKLAMA

Premier sylwestrze 2021: Ten rok jest nienormalny. "Tęsknię do zabawy"

Piła. Zorganizował imprezę dla co najmniej 30 osób. Grozi mu do 8 lat więzienia

Po przybyciu do lokalu mundurowi wylegitymowali wszystkie osoby, które brały udział w zabawie. Dzień później, 30 listopada, zatrzymany został 48-letni właściciel lokalu, który był odpowiedzialny za organizację zabawy.

Podczas zbierania materiału dowodowego ustalono, że mężczyzna jest odpowiedzialny za organizację imprezy, w której udział wzięło co najmniej 30 osób. Za swój czyn będzie odpowiadał przed sądem.

Śląsk. 11 szpitali odmówiło przyjęcia 72-latka. Pacjent zmarł

Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Do wniosku policjantów zastosowanie dozoru oraz zakazu organizowania spotkań i imprez, przychyliła się pilska prokuratura. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.