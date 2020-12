Niedziele handlowe 2020. Czy 27 grudnia sklepy są otwarte?

Niedziele handlowe. Czy 27 grudnia jest niedziela handlowa?

27 grudnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zakazie handlu w niedzielę, nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że zdecydowana większość sklepów, punktów handlowych i usługowych będzie w tym dniu zamknięta. Ustawa przewiduje jednak dość szeroki katalog wyjątków, na których liście znajdują się m.in.: apteki, kawiarnie, cukiernie, sklepy na stacjach benzynowych, stoiska na dworcach czy placówki pocztowe. Dodatkowo otwarte mogą być też małe sklepy osiedlowe, pod warunkiem, że to ich właściciele samodzielnie staną za ladą w tym dniu. W największych miastach w kraju można także skorzystać z opcji zakupów przez aplikację, które następnie dostarczy nam kurier do domu. Opcja ta jest dostępna przez cały tydzień - również w niedzielę. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy ze względu na poświąteczny termin, akurat w tę niedzielę wspomniane wyżej punkty są otwarte.

Niedziele handlowe. Kiedy wypada następna niedziela handlowa?

27 grudnia to ostatnia niedziela w tym roku. Kiedy więc możemy spodziewać się kolejnej niedzieli handlowej? Według założeń wspomnianej już ustawy, najbliższa niedziela handlowa będzie wypadać w ostatnią niedzielę stycznia, czyli dokładnie rzecz ujmując 31 stycznia 2021 roku.

Nie wiadomo jednak do końca, czy rząd będzie w 2021 w 100% realizował założenia ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Trudna sytuacja handlowców wywołana przez koronawirusa może skłonić go przynajmniej do czasowego odstąpienia od zakazu, tak jak to miało miejsce 6 grudnia 2020, kiedy zgodnie z kalendarzem sklepy powinny być zamknięte, ale ze względu na wiele czynników zdecydowano o ich otwarciu dla klientów.

Koronawirus. Pamiętajmy o przestrzeganiu obostrzeń

Niezależnie od terminu zakupów, bardzo ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność i zadbać o zdrowie swoje i innych. Najlepszym sposobem jest dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu, ale jeśli jest to niemożliwe, wówczas należy wybierać w miarę możliwości taką porę na odwiedzenie sklepu, kiedy klientów jest mniej. Koniecznie należy pamiętać o:

osłanianiu ust i nosa

dezynfekcji rąk lub stosowaniu rękawiczek jednorazowych

zachowywaniu dystansu społecznego.

W dni powszednie trzeba też pamiętać o godzinach dla seniora od 10:00 do 12:00.