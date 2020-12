Premier zapytany o sylwestra 2021: Ten rok jest nienormalny. "Też tęsknię do zabawy"

W środę, podobnie jak kilka tygodni wcześniej, premier zorganizował tradycyjną sesję pytań i odpowiedzi na Facebooku, podczas której odpowiadał na tematy zaproponowane przez internautów. Jedna z kwestii związana była z tym, czy sylwestrowy wieczór będzie można spędzić w większym gronie.

Mateusz Morawiecki też "tęskni za normalnością"

Morawiecki w odpowiedzi na jedno z pytań przyznał, że on również tęskni za "normalnością". - Wszyscy Polacy tęsknią do zabawy, do ferii, do normalności, do takiej radości wyrażanej w szerszym gronie przyjaciół. Ja także zresztą - powiedział w trakcie sesji pytań.

W dalszej części wypowiedzi szef rządu dosadnie stwierdził, że obecny rok jest "nienormalny". - Ten rok 2020 jest naprawdę rokiem pełnym załamań, zaskoczeń, których źródłem jest przede wszystkim COVID-19, więc jeszcze poczekajmy. Jeszcze ograniczmy nasze kontakty społeczne, jeszcze przestrzegajmy przepisów - apelował Mateusz Morawiecki.

Chwilę później premier wrócił do tematu obostrzeń wprowadzonych na okres świąt Bożego Narodzenia, związanych z liczebą osób przy świątecznym stole. - Poza rodziną to pięć osób obcych sobie. Po to, żeby nie doszło do ponownego, gwałtownego przyrostu zakażeń, to trzeba się trzymać tych przepisów - wskazał.

Apelując o przestrzeganie tych restrykcji, szef rządu dodał również, że zaproponowane rozwiązania na nadchodzący czas zostały wprowadzone na podstawie opinii specjalistów z dziedziny epidemiologii i wynikają wprost z sytuacji, jaka obecnie jest w Polsce.