IMGW ostrzega przez silnym mrozem. "Będzie ślisko i niebezpiecznie". W Bieszczadach już padł rekord

W nocy z środy na czwartek ponownie "ściśnie mróz", a najgorzej będzie na południu Polski - informuje Instytut Gospodarki i Gospodarki Wodnej. "W rejonach podgórskich Bieszczadów i Beskidu Niskiego oraz na Podhalu temperatura powietrza może spaść lokalnie do -16 st, -14 st. Będzie to ostatnia tak mroźna noc w najbliższych dniach" - informują synoptycy.

IMGW ostrzega: idzie silny mróz. "Będzie ślisko i niebezpiecznie"

IMGW w związku z niskimi temperaturami wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dotyczą one możliwości wystąpienia miejscowych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź i będą obowiązywać w województwie opolskim i we wschodnich powiatach województwa dolnośląskiego do godziny 14 w czwartek. O szczególną ostrożność proszeni są kierowcy. "Będzie ślisko i niebezpiecznie. Uważajcie szczególnie na drogach!" - ostrzega IMGW.

Od środy od godziny 21.00 do czwartku do godziny 9 będzie też obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym mrozie w powiatach przygranicznych - od nowotarskiego do bieszczadzkiego. Synoptycy przewidują, że temperatura może tam spaść miejscami do -16 stopni. W tym regionie spodziewany jest także średniej prędkości wiatr, osiągający 10 kilometrów na godzinę.

Rekord najniższej temperatury w tym roku dopiero co padł - odnotowano go w Bieszczadach, gdzie w nocy z wtorku na środę termometry na stacji Żubracze pokazały -18,2 stopni Celsjusza. "Jest to najniższa temperatura zanotowana na naszych stacjach w tym roku! Drugą najniższą wartość obserwowano w Poroninie i wyniosła ona 8.02.2020 -17,2 stopni C." - poinformowali synoptycy.

Od piątku czeka nas natomiast zmiana pogody - jak podaje IMGE, z południa Europy zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze. Temperatura mocno wzrośnie, a wraz z nią powieje silny i porywisty wiatr. W górach prognozowany jest halny.