Katowice. Lekarz wdał się w szarpaninę z policjantami. Poszło o pacjenta z podejrzeniem Covidu

Mężczyzna brał udział w wypadku w Mysłowicach - stracił panowanie nad autem wartym ponad 200 tys. złotych na łuku drogi i uderzył w betonową barierę.Zanim mężczyzna został przetransportowany do szpitala, stwierdził, że nie ma węchu i smaku, a ponadto miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. W efekcie tego 34-latek został skierowany do izolatki, podpięto mu kroplówkę i przeprowadzono mu test antygenowy - opisuje sytuację "Gazeta Wyborcza".

Niedługo później w szpitalu pojawili się policjanci z Mysłowic, którzy wiedząc, że poszkodowany miał kontakt z osobą zakażoną ubrali się w kombinezony ochronne. Funkcjonariusze poprosili lekarza dyżurnego o zbadanie krwi 34-latkowi pod kątem obecności alkoholu.

Lekarz jednak odmówił. Stwierdził, że najpierw musi go przebadać, a dopiero później będzie mógł się zająć kwestią krwi. Policjanci weszli więc do izolatki i osobiście poprosili przebywającego tam lekarza, aby pobrał od 34-latka krew. - Lekarz wszczął awanturę, odmówił pobrania krwi, a także podania swoich danych osobowych. Nasi ludzie uprzedzili go, że popełnia wykroczenie, utrudnia czynności i zostanie przewieziony do komisariatu w celu zweryfikowania tożsamości - powiedział starszy sierżant Damian Sokołowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Pracownicy szpitala twierdzą jednak, że policjanci nie przedstawili się z imienia i nazwiska, nie okazali legitymacji, a ponadto nie było widać ich mundurów spod kombinezonów ochronnych. - Jeden z pracowników izby przyjęć zadzwonił nawet na komendę w Katowicach z prośbą o interwencję, że w szpitalu pojawili się przebierańcy udający policjantów - mówi jeden z pracowników szpitala. Po tym telefonie w szpitalu pojawił się patrol z Katowic.

W tym samym czasie funkcjonariusze z Mysłowic próbowali obezwładnić lekarza i doprowadzić go do radiowozu. - Dyżur wtedy pełnił młody lekarz, który nie był agresywny, tylko zszokowany tą akcją. Policjanci podczas szamotaniny zerwali mu z ręki zegarek - mówi jeden z pracowników szpitala. Lekarz uprosił funkcjonariuszy, aby pozwolili mu telefonicznie porozmawiać z dyżurnym komendy w Mysłowicach. Ten potwierdził, że wysłał do szpitala policjantów, aby dopilnowali badania krwi. Lekarz stwierdził, że zostanie ona pobrana, ale najpierw pacjent musi zostać przebadany.

Funkcjonariusze następnie podjęli próbę zbadania 34-latka alkomatem. Mężczyzna przyznał jednak, że w wyniku wypadku ma problemy z oddychaniem, przez co nie może długo dmuchać w ustnik. - W trakcie wykonywania tej czynności policjanci zostali zamknięci z pacjentem w izolatce na klucz i nikt nie chciał ich stamtąd wypuścić - mówi starszy sierżant Sokołowski.

Jedna z pielęgniarek ostatecznie pobrała od poszkodowanego krew. Wynik badania potwierdził, że doprowadził do wypadku pod wpływem alkoholu, a jednocześnie ustalono, że nie jest zakażony koronawirusem. W związku z przemieszczaniem się policjantów po całej izbie przyjęć, na kilka godzin została ona zamknięta w celu dezynfekcji.