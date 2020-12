Niedziele handlowe 2020. Czy 13 grudnia zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2020. Czy 13 grudnia jest niedzielą handlową?

13 grudnia 2020, zgodnie z kalendarzem stworzonym na podstawie ustawy o zakazie handlu w niedzielę, jest niedzielą handlową. Oznacza to, że wszystkie punkty handlowe i usługowe mogą być otwarte dla klientów. W tym dniu swobodnie zrobimy zakupy w galeriach i parkach handlowych, dyskontach spożywczych, a także super- i hipermarketach. Niedziela handlowa oznacza, że wiele osób ruszy na zakupy przedświąteczne, warto zatem zastanowić się, czy aby na pewno musimy właśnie w tym dniu odwiedzać sklepy, gdzie będą obowiązywały limity klientów, Jeśli nasze zakupy można zrealizować za pośrednictwem internetu lub możemy się na nie wybrać w ciągu tygodnia lepiej przełożyć je. Wciąż bowiem istnieje duże ryzyko zakażenia koronawirusem, któremu sprzyja przebywanie w dużych skupiskach ludzkich.

Kiedy będzie kolejna niedziela handlowa?

Grudzień jest wyjątkowym miesiącem jeśli chodzi o ilość niedziel handlowych. W ubiegłym tygodniu sklepy były otwarte w związku z ustanowieniem specjalnej dodatkowej niedzieli handlowej. W przyszłą niedzielę, 20 grudnia również otwarte będą wszystkie sklepy. Wszystko to jest związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. W okresie przedświątecznym co roku branża handlowa odnotowuje znaczący wzrost zysków, związany z przygotowaniami do świąt, zakupami prezentów, jak i zbliżającym się wieczorem sylwestrowym. W tym roku mogą być one jednak znacznie niższe, chociażby ze względu na ograniczenie liczby gości przy świątecznym stole.

Niedziela handlowa: o czym pamiętać podczas zakupów?

Niedziel handlowych w grudniu mamy aż trzy. Mimo to można się spodziewać, że ruch w sklepach, galeriach i parkach handlowych będzie bardzo duży. Dlatego wybierając się na zakupy, należy pamiętać o tym, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje, a także napotykanych przez nas osób. Pamiętajmy, że w każdym sklepie obowiązuje nas obowiązek przestrzegania reguł sanitarnych, do których należy:

zasłanianie ust i nosa

dezynfekcja rąk bądź stosowanie jednorazowych rękawiczek

zachowywanie dystansu od innych ludzi minimum 2 metrów

Ponadto warto pamiętać także o tym, że od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00 obowiązują godziny dla seniorów, co oznacza, że nie zrobimy w tym czasie zakupów w sklepach spożywczych, aptekach czy drogeriach.