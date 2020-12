Radom. Sadownik miał wykorzystać seksualnie 16-latkę. Jest akt oskarżenia

Do napaści na 16-letnią dziewczynę doszło na początku maja 2020 r. Oskarżony Eugeniusz C. prowadził pod Radomiem sad, w którym zatrudniał pracowników sezonowych. Jednym z nich była 16-letnia dziewczyna. 65-latek zapewnił jej odrębny pokój, aby nie musiała spać z pozostałymi pracownikami. Do napaści seksualnej doszło już pierwszego dnia pracy.

REKLAMA

Radom. Akt oskarżenia w sprawie 65-letniego sadownika. Mężczyzna miał zgwałcić nastolatkę

Beata Galas, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu, poinformowała, że do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie 65-letniego sadownika, w którym zarzuca mu się popełnienie dwóch przestępstw. Mężczyźnie zarzucono doprowadzenie przemocą i podstępem małoletniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego oraz rozpijania osoby małoletniej - informuje PAP. Za popełnienie przestępstwa zgwałcenia grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. W maju, kiedy sprawa trafiła do prokuratury, 65-letni sadownik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Hotele "Solidarności" miały być zamknięte. W trzech można rezerwować

Radom. 16-latce podano alkohol. Z domu sadownika uciekła nad ranem

Mężczyzna podał dziewczynie alkohol, a następnie przy użyciu przemocy miał ją doprowadzić do odbycia stosunku seksualnego. - Próbowałam się bronić, ale nie mogłam i potem nie wiem, co się działo, jakbym straciła przytomność. Nie mam pojęcia, to było parę godzin - powiedziała pokrzywdzona w programie Interwencja.

IMGW wydaje ostrzeżenia dla 10 województw przed opadami i wiatrem

16-latka uciekła z domu sadownika nad ranem. Zabrała rower i pojechała do mieszkania swojej mamy i cioci, które wezwały karetkę pogotowia i policję. Jeszcze w mieszkaniu dokonano pierwszych badań lekarskich oraz przesłuchania. Pokrzywdzona nie pamiętała dokładnie momentu gwałtu, podejrzewała, że podano jej pigułkę gwałtu.