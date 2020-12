Wytyczne w sprawie mszy w Boże Narodzenie. Abp Grzegorz Ryś wydał zarządzenie

Boże Narodzenie jest dla katolików jednym z najważniejszych okresów w roku liturgicznym. Zgodnie z prawem kanonicznym uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzona 25 grudnia oraz niedziela są świętami nakazanymi. Z tego powodu wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej.

REKLAMA

Adwent 2020. Kiedy się zaczyna? To czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia

Dyspensa na Boże Narodzenie. Pojawiło się zarządzenie

Abp Grzegorz Ryś wydał zarządzenie, zgodnie z którym wszyscy parafianie i osoby przebywające na terenie diecezji w czasie świąt nie muszą uczestniczyć w nabożeństwach. "Arcybiskup Administrator Apostolski udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie" - czytamy w zarządzeniu.

Jeśli jednak wierni wyrażą taką chęć, mogą uczestniczyć w nabożeństwach. W zarządzeniu pojawiło się przypomnienie o konieczności zachowania obowiązku nałożonego przez państwo, polegającego na limicie jednej osoby na 15 metrów kwadratowych świątyni oraz zachowaniu dystansu społecznego. Dodatkowo arcybiskup przypomniał o obowiązku zakrywania ust i nosa.

"Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek" - wyjaśnia abp Ryś.

Zasady dotyczące komunii i spowiedzi

Zgodnie z prawem kanonicznym, każdy wierny przyjmujący komunię powinien robić to przynajmniej raz w roku. Spora liczba wiernych praktykuje to właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, jednak dopiero po wcześniejszej spowiedzi. Abp Ryś zalecił, aby odbywała się ona "poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła".

Rzecznik MZ o limicie gości na święta: Nikt nie wyśle policji czy wojska

Diecezja oznajmiła przy tym, że istnieje możliwość innej formy komunii. "Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust, mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Komunia dla osób starszych może być dostarczona do miejsca zamieszkania" - czytamy w zarządzeniu.

Pełna lista wytycznych znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.