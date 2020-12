IMGW wydaje ostrzeżenia dla 10 województw przed marznącymi opadami i wiatrem

W czwartek w wielu regionach Polski największe niebezpieczeństwo może być wywołane marznącymi opadami deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla aż 10 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

We wszystkich objętych ostrzeżeniem województwa jego ważność potrwa od czwartku od godziny 7:30 do piątku do godziny 7:30. Dodatkowo w dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim od piątku spodziewane są silniejsze porywy wiatru, wobec czego również wydane zostały alerty pierwszego stopnia.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wiatr będzie wiał z kierunków południowych. Średnia jego prędkość ma wynosić od 25 do 45 km/h, zaś w porywach może osiągać 70-80 km/h.

Jak informuje IMGW, ostatnia noc była jedną z najzimniejszych w tym roku. Najniższą temperaturę odnotowano w rejonie Bieszczad, a dokładniej we wsi Żubracze, gdzie termometry wskazywały minus 18,2 stopnia Celsjusza. W Zakopanem słupki rtęci spadły do minus 12,2 stopni.

Nadchodząca noc również będzie mroźna. W rejonach podgórskich Bieszczadów i Beskidu Niskiego oraz na Podhalu temperatura powietrza może spaść lokalnie do -16 st, -14 st. Będzie to ostatnia tak mroźna noc w najbliższych dniach.