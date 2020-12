Niecodzienne zjawisko inwersji w Tatrach. Na szczytach było cieplej niż w dolinach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w Tatrach doszło do inwersji. Zjawisko to polega na odnotowaniu wyższych temperatur na szczytach, niż w dolinach. We wtorek termometry na Kasprowym Wierchu wskazywały minus cztery stopnie, natomiast w Zakopanem minut dziewięć stopni.

