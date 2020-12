Zobacz wideo Niemal połowa testów na COVID-19 z wynikiem pozytywnym. „Zupełnie mnie to nie dziwi”

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki był gościem programu "Fakty po Faktach" w telewizji TVN24. Polityk komentował jeden z postów Mateusza Morawieckiego, w którym stwierdził, że wygrywamy z epidemią koronawirusa.

"Dane nie kłamią. Proszę spojrzeć na wykres. Wygrywamy z epidemią! Liczba zakażeń spada! Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa. Dystans, dezynfekcję i maseczki. Kochani - wytrzymajmy! Cierpliwość, dyscyplina i solidarność opłacą się nam wszystkim. Razem zwyciężymy wirusa!" - napisał szef polskiego rządu w poście z 30 listopada.

Grodzki: Opowiadanie o zwycięstwach z pandemią jest irytujące dla lekarzy

Tomasz Grodzki przypomniał, że to nie pierwszy raz, kiedy Mateusz Morawiecki ogłosił zwycięstwo nad epidemią koronawirusa. Podobne stwierdzenie padło z jego ust przed wyborami prezydenckimi, kiedy namawiał (głównie osoby starsze) do licznego udziału w głosowaniu.

- Opowiadanie o zwycięstwach z pandemią jest irytujące dla lekarzy. Polska to chyba jedyny kraj, który rozgrywa tę epidemię politycznie, a nie zdrowotnie. To nie powinno mieć miejsca - mówił Grodzki.

Marszałek Senatu, który z wykształcenia jest lekarzem, powiedział także, że z jego wiedzy medycznej, ale także z wiedzy profesorów Flisiaka i Simona wynika, że sytuacja "będzie w miarę uspokojona" dopiero w okolicach maja lub czerwca 2021 roku i to wyłącznie przy "pozytywnym scenariuszu".

Ministerstwo Zdrowia raportuje mniejszą liczbę nowych zakażeń

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia informuje o spadku liczby zakażonych koronawirusem. We wtorek 1 grudnia poinformowano o 9 105 nowych zakażeniach, a w poniedziałek 30 listopada - o 5 733 nowych zakażeniach przy 25,1 tys. wykonanych testów. W reakcji na malejące dane dotyczące liczby zakażeń wskazywano, że od kilku dni liczba testów sukcesywnie spada.