Poseł Lewicy chce, żeby Kościół przekazał 100 mln zł na walkę z epidemią. List ma trafić do papieża

Maciej Kopiec w piśmie odniósł się do homilii, którą metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wygłosił w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Katowicach niedaleko kopalni Wujek. - Trzeba odwagi i kół ratunkowych, solidarnej tarczy, sprawiedliwości i miłości społecznej, aby szybko, bo w perspektywie dwóch dekad, rozwiązać nabrzmiałe problemy górniczej branży, której los jest przesądzony, tym bardziej że likwidacja trwale nierentownych kopalń jest ekonomicznie palącą koniecznością - stwierdził duchowny.

Poseł Lewicy chce, żeby Kościół oddał państwu 100 mln zł

Kopiec w swoim liście stwierdza, że abp Skworc "wszedł w swoim wystąpieniu w rolę komentatora bieżącej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w Polsce". Dalej poseł stwierdza, że "oprócz przedsiębiorstw w Polsce działa niezwykle potężna instytucja, której jak dotąd obostrzenia dotknęły w minimalnym stopniu".

"To Kościół katolicki, na którego działalność ma Pan ogromny wpływ. W kościołach codziennie odbywają się spotkania wiernych - Msze Święte, na których zbierana jest nieopodatkowana, w sposób znany zarabiającym przedsiębiorcom, ofiara na tacę, oraz pobierane są opłaty za wykonywanie usług religijnych w postaci jednorazowych, często kilkusetzłotowych transakcji, które nie są objęte żadną ewidencją wpłat. Przychody te stanowią 'dochód z niegospodarczej działalności Kościołów'" - czytamy.

W dalszej części Kopiec przedstawił propozycję opodatkowania Kościoła, "co pozwoliłoby na (...) solidarny udział w realnym wspieraniu obywateli, obywatelek oraz polskich przedsiębiorców".

Kolejna propozycja posła to "objęcie instytucji religijnych takim samym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji podatkowej, jakim objęte są wszystkie świeckie podmioty gospodarcze w Polsce (także fundacje charytatywne)".

Dalej Kopiec proponuje "wsparcie budżetu państwa bezzwrotnym dofinansowaniem przez Kościół katolicki w kwocie 100 milionów złotych na ratowanie życia Polek i Polaków, zakażonych koronawirusem". " Kwota ta jest adekwatna do skali i stanu posiadania, Kościół katolicki to jedna z najbogatszych instytucji w Polsce, pragnę wskazać, iż fundacja Pani Dominiki Kulczyk przekazała wiosną tego roku wsparcie warte 80 milionów złotych" - czytamy. "Niniejszą prośbę załączam do wiadomości Papieża Franciszka oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Stanisława Gądeckiego z nadzieją na odpowiedź pełną zrozumienia, wyrozumiałości i dobroci, tak potrzebnych w tych trudnych czasach" - pisze w ostatnich akapicie Kopiec.