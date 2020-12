Pogoda na dziś - środa 2 grudnia. Kolejny słoneczny i mroźny dzień

Zobacz wideo Minus 60 °C w styczniu i mrozy w maju. Jak żyje się w tej wsi?

Jeszcze większy mróz pojawi się w nocy, kiedy temperatura spadnie do -3 stopni na północy i nawet -9 stopni na południu kraju. Przez cały dzień będzie jednak bardzo słonecznie.

Temperatura. W całym kraju pojawią się przymrozki

Najniższa temperatura prognozowana jest w Krakowie, gdzie w ciągu dnia będzie maksymalnie do -2 stopni. O jeden stopień cieplej będzie w województwach lubuskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. 0 stopni pokażą termometry w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Kielcach. Do maksymalnie 1 stopnia będzie w województwach opolskim i śląskim. Najcieplejszy dzień, do 2 stopni, czeka mieszkańców Wrocławia i Szczecina. W nocy temperatura spadnie do -3 stopni na północy, -4 i -5 stopni w centrum oraz do -6 i -9 stopni na południu kraju.

Opady. Dużo słońca w całej Polsce

W całym kraju będzie bardzo słonecznie. Niewielkie chmury przesłonią niebo na wschodnich i zachodnich krańcach Polski. W związku z tym w środę meteorolodzy nie prognozują żadnych opadów deszczu ani śniegu. Wiatr będzie słaby, w porywach do co najwyżej 30 kilometrów na godzinę.

