Wszczęto postępowanie wobec sędziów, którzy mają rozpatrzyć wniosek Giertycha. "Zastraszanie"

W połowie października prokuratura żądała od Romana Giertycha poręczenia majątkowego w wysokości 5 mln złotych, ponadto zabroniła mu opuszczać kraj, zawiesiła w czynnościach adwokata i nałożyła dozór policyjny z jednoczesnym zakazem kontaktu z pozostałymi podejrzanymi. Wszystko w związku ze sprawą rzekomego wyprowadzenia środków pieniężnych z giełdowej spółki Polnord, która kiedyś należała do biznesmena Ryszarda Krauzego. Kancelaria Giertycha zajmowała się jej obsługą prawną.

16 listopada Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenie prokuratury na brak aresztu wobec osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie przestępstwa, w tym wobec Romana Giertycha. "Sąd uznał, że prokuratura nawet nie uprawdopodobniła przestępstwa" - przekonywał mecenas.

17 listopada Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto wstrzymał wykonalność wszystkich środków zapobiegawczych zastosowanych wcześniej wobec Giertycha przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Wstrzymanie obowiązuje do czasu ostatecznego rozpatrzenia zażalenia mecenasa. Posiedzenie w tej sprawie planowane jest na 3 grudnia.

Roman Giertych ponownie może pracować jako adwokat

Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie

Jak ustalił portal OKO.press, zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik zażądał od Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto akt sprawy. Z kolei według ustaleń Onetu, Radzik zwrócił się o dokumenty dotyczące sposobu organizacji posiedzenia. Rzecznik poznańskiego sądu sędzia Aleksander Brzozowski poinformował, że Radzik uzasadnił swój wniosek "prowadzeniem postępowania wyjaśniającego związanego z możliwością popełnienia deliktów dyscyplinarnych".

"Rzecznik zastrasza sędziów rozpoznających sprawę. Jeżeli to nie jest system dyktatury w wymiarze sprawiedliwości, to co miałoby nim być?" - skomentował Roman Giertych na Twitterze.

Pełnomocnik Giertycha mecenas Jakub Wende dodał z kolei w mediach społecznościowych, że Przemysław Radzik "ma wątpliwości, co do trybu wydania przez Sąd postanowienia o wstrzymaniu wykonania postanowienia prokuratury". Według Wendego ma chodzić o to, że postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. "Kodeks postępowania karnego się kłania, panie Rzeczniku" - dodał mecenas.

RPO o wątpliwościach dotyczących funkcji Rzecznika

Funkcja Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powstała w wyniku uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 r. Rzecznika i jego zastępców powołuje minister sprawiedliwości.

Jak wskazywał na początku tego roku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Krajowa Rada Sądownictwa nie podejmowała w 2018 r. uchwały ws. wyboru rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, choć powinna była to zrobić.

"Według RPO, jeśli uchwały nie było, należy uznać, że wszelkie czynności wyjaśniające i dyscyplinarne rzecznika i jego zastępców podjęto bez wymaganej podstawy prawnej. Wtedy należałoby też uznać, że rzecznik i jego zastępcy przekraczają uprawnienia, a ich działania to nadużycie władzy" - alarmował Bodnar.