Pogoda na dziś - wtorek 1 grudnia. Więcej słońca, jednak w nocy temperatura spadnie do -10 stopni na południu

We wtorek, w przeważającej części regionów, nie są zapowiadane żadne opady. Deszcz ze śniegiem pojawi się lokalnie w północno-wschodniej i zachodniej Polsce.

Temperatura. Dziś od 0 do 2 stopni

Najniższa temperatura we wtorek, 0 stopni, prognozowana jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. 1 stopień pokażą natomiast termometry w Bydgoszczy, Warszawie, Katowicach i Zielonej Górze. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego. Tam będzie do maksymalnie 2 stopni. W nocy przymrozki zapowiadane są w całym kraju. Temperatura spadnie do 0 stopni na północy i do -10 stopni na południu kraju - tyle będzie m.in. w Ustrzykach Dolnych czy Andrychowie.

Opady. Deszcz ze śniegiem pojawi się w pięciu regionach

Początkowo duże zachmurzenie prognozowane jest w zachodniej i północno-wschodniej Polsce. W pozostałych regionach przewidywane są większe rozpogodzenia. W ciągu dnia przejaśniać zacznie się także w innych województwach, z wyłączeniem województwa zachodniopomorskiego. Deszcz ze śniegiem zapowiadany jest w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim rano oraz w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim w drugiej części dnia. Wiatr słaby, w porywach do maksymalnie 30 kilometrów na godzinę.

