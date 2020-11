Strajk Kobiet. Politechnika Warszawska o policji: Takich aktów naruszenia autonomii nie notowaliśmy od dekad

"Wydarzenie przyjęliśmy z wielkim niepokojem, bowiem takich aktów naruszenia autonomii uczelni nie notowaliśmy od wielu dekad. Dlatego Rektor skierował do Komendanta Stołecznego Policji pismo wzywające do przedstawienia okoliczności podjęcia przez służby akcji na terenie Uczelni, wyjaśnienia przyczyn incydentu i do zapewnienia, że w przyszłości nie dojdzie do podobnych zdarzeń" - czytamy w oświadczeniu władz Politechniki Warszawskiej.

