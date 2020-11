Sochaczew. Kościół kupi działkę bez przetargu, pozwolili na to radni PiS. "Nadmierna klerykalizacja"

Zobacz wideo O. Gużyński o słowach kard. Dziwisza: Obiektywnie patrząc, mamy do czynienia z kłamstwem

Na polach czerwonkowskich w Sochaczewie ma powstać nowe osiedle. Przedstawiciele parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie uważają, że obok niego powinien powstać kościół, a w przyszłości także katolicka szkoła. Biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba wystąpił do samorządu z prośbą o nabycie prawa własności do pobliskiej działki, a ten na to przystał. Kościół będzie mógł wykupić grunt o wielkości 15 tysięcy metrów kwadratowych za cenę minimalną, bo pozwala na to umowa konkordatowa. Z doniesień portalu tusochaczew.pl wynika, że wynosi ona 1 986 450 zł brutto.

REKLAMA

Gryfice. Proboszcz zarzucił księdzu, że ten wkroczył na jego teren

Mieszkańcy Sochaczewa nie chcą kolejnego kościoła. "Brakuje budynków użyteczności publicznej"

Sprzedaż działki przy ul. Olimpijskiej w Sochaczewie odbędzie się w trybie bezprzetargowym. Opowiedziało się za tym 11 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Sochaczewskiego Forum Samorządowego, przeciw było ośmiu radnych - relacjonuje Radio Kolor.

Mieszkańcy Sochaczewa nie zgadzają się z decyzją samorządu. Ich zdaniem działka położona niedaleko centrum miasta powinna zostać wykorzystana w lepszy sposób, np. pod budowę domu samotnej matki. Aby zamanifestować swoją niezgodę na sprzedaż działki Kościołowi, stworzyli petycję, w której piszą o "nadmiernej klerykalizacji miasta".

"W Sochaczewie brakuje budynków użyteczności publicznej, centrów kultury, obiektów rekreacyjno-sportowych, w których młodsi i starsi mieszkańcy miasta mogliby spędzać swój czas. Takiego miejsca nie mają także osoby niepełnosprawne, zarówno dzieci, jak i dorośli. Długo trwały poszukiwania lokalizacji pod dom dziecka, szpital psychiatryczny został zamknięty, a w miejscach reprezentacyjnych pojawiają się obiekty, które nie służą istotnym celom społecznym. (...) Inwestycją, której mieszkańcy Sochaczewa i okolic się sprzeciwiają, jest budowa kolejnego kościoła na jednej z najlepiej zlokalizowanych działek miejskich. Oznaczałoby to dalszą próbę nadmiernej klerykalizacji miasta, dodatkowo połączonej z interesami komercyjnymi Kościoła (zapowiadane jest także wybudowanie szkoły katolickiej - czyli przeznaczonej dla wybranej grupy, a nie dla ogółu mieszkańców)" - piszą mieszkańcy w petycji do burmistrza Sochaczewa Piotra Osieckiego i Rady Miasta Sochaczew.

Co z kolędą w czasie epidemii koronawirusa? Episkopat Polski odpowiada