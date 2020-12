Niedziele handlowe 2020. Czy 6 grudnia zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2020. Czy 6 grudnia to niedziela handlowa?

Niedziela 6 grudnia jest niedzielą handlową. Oznacza to, że otwarte będą nie tylko małe sklepy spożywcze, ale także markety i dyskonty, jak również sklepy znajdujące się w galeriach i parkach handlowych. Jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedzielę w tym dniu sklepy powinny być zamknięte. Jednak rząd zdecydował o ustanowieniu tej dodatkowej niedzieli handlowej, tak aby jednocześnie wspomóc branżę handlową i wydłużyć czas potrzebny na dokonanie niezbędnych zakupów świątecznych.

Dodatkowa niedziela handlowa. Jest decyzja Senatu

Niedziele handlowe 2020. Kiedy następna niedziela handlowa?

Grudzień to wyjątkowo dobry miesiąc pod względem liczby niedziel handlowych. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia sklepy pozostaną otwarte w niedzielę 13 i 20 grudnia. Dodatkowo w ostatnich tygodniach ustanowiono kolejną niedzielę handlową, która wypadnie 6 grudnia. Oznacza to, że handel odbywać się będzie w trzech z czterech niedziel grudniowych. Ma to przede wszystkim wspomóc branżę handlową, która podobnie jak wiele innych mocno odczuła efekty epidemii koronawirusa. Dodatkowy dzień na zakupy ma także pomóc rozłożyć w czasie dokonywanie przedświątecznych zakupów przez klientów, a tym samym zmniejszyć zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Tłumy w galeriach handlowych. Pomysł posła PiS: 100 zł kaucji za wejście

Niedziela handlowa: o czym należy pamiętać?

Wybierając się na zakupy do galerii należy pamiętać, że w weekend nie obowiązują godziny dla seniorów. Są one wyznaczone na czas od 10:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku i dotyczą sklepów spożywczych, drogerii i aptek. Bez względu na dzień i sklep, do jakiego wybieramy się na zakupy, starajmy się maksymalnie ograniczyć czas przebywania w nim poprzez sprawne dokonywanie zakupów. Zadbajmy także o odpowiednie zabezpieczenie się:

osłonę ust i nosa

jednorazowe rękawiczki lub środek do dezynfekcji rąk

W każdym sklepie powinniśmy mieć możliwość zdezynfekowania rąk odpowiednim preparatem lub skorzystania z rękawiczek jednorazowych, warto jednak również mieć na wszelki wypadek własne. Na sali sprzedaży i w kolejce należy zaś zachowywać odstęp od innych klientów minimum 2 metry.