CBŚP rozbiło polsko-egipski gang. Rozprowadzali narkotyki w Małopolsce

W lipcu 2020 roku policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji kontrterroryści zatrzymali pierwsze osiem osób. Trzon rozbitej grupy przestępczej stanowili obywatele Egiptu, legalnie przebywający na terenie Polski, którzy współpracowali z mieszkańcami Krakowa i Podhala.

CBŚP zabezpieczyło ponad 15 kg narkotyków i broń palną

Grupa przestępcza zajmowała się rozprowadzaniem narkotyk闚 na terenie województwa małopolskiego. W trakcie akcji służby zabezpieczyły łącznie 2,5 kg narkotyków syntetycznych (w tym mefedronu i 4-CMC), ponad 3 kilogramy haszyszu oraz niespełna 10 kilogramów marihuany.

Na narkotykach jednak się nie skończyło. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponadto mienie o łącznej wartości przekraczającej 590 tysięcy złotych, a także broń palną, znalezioną w mieszkaniu jednego z zatrzymanych.

CBŚP zatrzymało dziewiątego członka grupy przestępczej

Do pierwszych zatrzymań doszło kilka miesięcy temu, jednak CBŚP poinformowało o sprawie dopiero teraz, ponieważ na celowniku policjantów znajdował się dziewiąty członek gangu, obywatel Egiptu, na co dzień mieszkający w Wielkiej Brytanii. Mężczyznę udało się już zatrzymać na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, a obecnie czeka na przetransportowanie do Polski.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeden z nich ponadto usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym związane z umożliwieniem przeprowadzenia przeglądu rejestracyjnego pojazdu bez jego faktycznego badania.

Sześciu zatrzymanych trafiło do aresztu tymczasowego. Wszystkich członkom grupy przestępczej grozi 12 lat pozbawienia wolności.