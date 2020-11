Małopolskie. Na zakopiance tworzyły się ogromne korki, "30 km w 2,5 godziny". IMGW ostrzega

Sznur aut na zakopiance ciągnął się między Pcimiem a Krakowem. Pokonanie odcinka normalnie zajmuje około 40 minut, a w niedzielę wieczorem jazda trwała nawet dwie godziny. Przejechanie całej trasy z Zakopanego do Krakowa zajmowało kierowcom nawet pięć godzin.

Około godziny 18:30 między Rabką a Myślenicami przeszła intensywna śnieżyca. Śnieg szybko zamienił się w błoto, którego spora warstwa zalega na poboczach i między pasami ruchu.

Na zakopiance nie doszło do wypadków. Korki spowodowane były natężeniem ruchu oraz tym, że kierowcy starali się pokonać wzniesienia mając nieodpowiednie do pory roku ogumienie.

Radio RMF FM podawało, że patrole policyjne musiały torować drogę piaskarkom, by te mogły usunąć śnieg. Na trasie pracowało 10 pługów. - Niestety, jak się okazało, wielu kierowców zapomniało o zmianie opon na zimowe - dodano. Jak informowali użytkownicy Twittera, ok godz. 20:10 przejechanie dwujezdniowej trasy z Myślenic do Krakowa (ok. 30 km) zajmowało aż 2,5 godziny.

Po godzinie 21:30 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie poinformowała, że ruch na zakopiance odbywa się już płynnie.

IMGW ostrzega przed oblodzonymi drogami w 14 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie pogodowe pierwszego, najniższego stopnia przed oblodzeniem dróg dla niemal całej Polski.

Alert obowiązuje w całości województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego. Drogi będą oblodzone także w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim, z wyłączeniem wysuniętych najbardziej na południe powiatów.

Ostrzeżenie obowiązuje również na wschodnich i południowych obszarach województwa dolnośląskiego. IMGW informuje, że drogi pozostaną oblodzone do jutra do godzin porannych.