Pogoda na dziś - poniedziałek 30 listopada. Mroźny koniec listopada. Ostrzeżenia IMGW w 14 województwach

W poniedziałek temperatura będzie jeszcze niższa od tej, która miała miejsce w weekend. Rano i w nocy należy uważać na przymrozki oraz marznące opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura. Dziś maksymalnie od -1 do 2 stopni

Najniższa temperatura prognozowana jest dla Podlasia, gdzie w ciągu dnia będzie maksymalnie -1 stopień. 0 stopni pokażą termometry w województwach mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, śląskim, opolskim i lubuskim. Jeden stopień więcej przewidywany jest w Olsztynie i Krakowie. W pozostałych regionach, w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim będzie do 2 stopni. Nad ranem i wieczorem w całym kraju przewidywane są przymrozki. Temperatura spadnie do 0 i -3 stopni.

Pogoda na dziś - poniedziałek 30 listopada.

Opady. W większości kraju spadnie deszcz ze śniegiem

W całym kraju, przez większą część dnia, prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Momentami w południowej i zachodniej Polsce mogą pojawiać się większe rozpogodzenia. Deszcz i deszcz ze śniegiem padać będzie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim rano. Później może padać też w województwach pomorskim, łódzkim, opolskim i śląskim. Wiatr słaby, do maksymalnie 30 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na oblodzenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i w części powiatów Dolnego Śląska. Na tym obszarze mogą wystąpić marznące opady deszczu ze śniegiem. Temperatura przy gruncie spadnie do -3 i -5 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 9:00 w we wschodniej i centralnej Polsce oraz do 10:30 w południowych regionach.

