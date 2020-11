Książki Jana Pawła II w kanonie lektur szkolnych? Czarnek: Są rzeczy, które warto rozważyć

- Tysiące pomników, a praktycznie zero wiedzy na temat tego, co papież napisał choćby w "Centesimus annus" i w nauczaniu społecznym Kościoła na temat gospodarki rynkowej, na temat sprawiedliwości społecznej. To są rzeczy, które, wydaje mi się, warto rozważyć, żeby wprowadzić je do kanonu lektur - powiedział Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki w wywiadzie dla RMF FM przyznał też, że nie wiadomo, ile jeszcze potrwa zdalne nauczanie.

