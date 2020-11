Abp Hoser mówi o "nowym nurcie neomarksizmu". "Jan Paweł II i jego nauczanie jest dla niego przeszkodą"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową abp Henryk Hoser mówił o "atakach" na Jana Pawła II. Stwierdził, że w nich skupia się bunt i nienawiść do Boga oraz tego, co jest Boże w człowieku. Stwierdził, że większość obywateli ulega "mutacji intelektualnej", co jest owocem dynamicznego rozwoju mediów. Duchowny zaznaczył, że Kościół nie może milczeć, kiedy publicznie rozpowszechniane są kłamstw dot. Jana Pawła II. - Był przewodnikiem, ojcem, niekwestionowanym autorytetem i autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa. W związku z tym miał on ogromny posłuch na całym świecie - stwierdził hierarcha.

Dla nowego nurtu neomarksizmu, który buduje nowego człowieka w oderwaniu od tego, co dawniej go kształtowało, Jan Paweł II i jego nauczanie jest przeszkodą. (...) Wynajdują oni, zatem nieprawdopodobne historie, które się przypisują mu

- powiedział PAP abp Henryk Hoser.

13 listopada działacze Lewicy złożyli do rady m.st. Warszawy petycję, w której domagają się odebrania Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela miasta. W piśmie podali, że papież "wiedział o zarzutach wobec duchownego [Theodore’a McCarricka - red.] w sprawie popełnianych przez niego nadużyć seksualnych wobec nieletnich przed jego nominacją na stanowisko metropolity Waszyngtonu.

O dokumencie Watykanu w podobnym tonie wypowiada się były jezuita, teolog prof. Stanisław Obirek. - Wzmianki o nim pojawiają się w tym raporcie bardzo często, podobnie jak nazwisko Stanisława Dziwisza. Sprawa jest jasna: Jan Paweł II brał udział w tuszowaniu pedofilii w Kościele. Ten raport to decydujący cios dla tych, którzy próbowali za wszelką cenę bronić polskiego papieża. Na zasadzie: "dobry car, tylko bojarzy źli". No niestety, car też brał w tym udział - powiedział.

14 listopada w Warszawie grupa aktywistów przykleiła na niektórych tabliczkach informacyjnych słowo "ofiar". W ten sposób powstała m.in. "Aleja Ofiar Jana Pawła II" czy "Szkoła Podstawowa im. Ofiar Jana Pawła II". Aktywiści podkreślali, że w ten sposób chcieli podkreślić, że mają dość "janopawlizacji sfery publicznej" i robienia "świętego z człowieka, który jest mniej lub bardziej bezpośrednio odpowiedzialny za krzywdę setek, jeśli nie tysięcy dzieci na świecie". To nawiązanie do pojawiających się w mediach oskarżeń wobec kardynała Stanisława Dziwisza, że ten miał tuszować przestępstwa seksualne duchownych, a Jan Paweł II o zarzutach wobec duchownych wiedział, ale nie podjął stosownych kroków, by zapobiec tragedii dzieci.

