Ferie w jednym terminie dla wszystkich. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie

Konkretnie jest to podpisana przez szefa MEN Przemysława Czarnka w piątek nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rząd zaleca, aby dzieci i młodzież pozostali w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie. Te działania mają zmniejszyć transmisję koronawirusa w społeczeństwie.

W rozporządzeniu zapisano również, że dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może zmienić dodatkowe dni wolne od zajęć. W przypadku takiej zmiany, dyrekcja ma niezwłocznie poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych nie może ulec zmianie. Zmieniono także terminy egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - zamiast sześciu tygodni egzaminy potrwają tydzień.

W środę minister edukacji podpisał rozporządzenie, które wydłuża, poza pewnymi wyjątkami, ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół do 3 stycznia. Oznacza to, że zajęcia zdalne odbywać się będą do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia będzie przerwa świąteczna, a od 4 stycznia uczniowie będą mieli ferie zimowe.

Krytyka rządowego pomysłu

W zeszłą sobotę, 21 listopada, podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w tym roku zimowa przerwa od nauki potrwa od 4 do 17 stycznia - i ten termin będzie obowiązywać w całym kraju. Rządowy pomysł dotyczące ferii spotkał się ze sporą krytyką ze strony różnych środowisk. Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz stwierdziła, że to kompletnie nieprzemyślana decyzja, która może skutkować falą bankructw i kryzysem nie tylko gospodarczym, ale i społecznym.

Samorządowcy z górskich gmin i powiatów apelowali do rządu o zmianę decyzji w sprawie terminu ferii zimowych. Chcieli, aby trwały one dziesięć tygodni, czyli od 4 stycznia do 14 marca, w różnych terminach dla poszczególnych województw. Apel, pod którym podpisało się kilkudziesięciu burmistrzów, starostów i wójtów trafił w środę do premiera Mateusza Morawieckiego.