Rafał Trzaskowski zagroził, że wstrzyma KSP dofinansowanie. Jest odpowiedź stołecznej policji

"Zapewniamy mieszkańców Warszawy, że bez względu na wielkość otrzymywanego od władz miasta dofinansowania lub jego całkowite zawieszenie, będziemy zawsze dokładać starań, aby w swoim mieście czuli się Państwo bezpiecznie. To dla nas najwyższy priorytet" - oświadczyła na Twitterze Komenda Stołeczna Policji.

REKLAMA

Rafał Trzaskowski stawia policji warunek. "Nie może być tak, że policja ulega politycznej presji"

W piątek podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski odniósł się do działań policji w trakcie protestów związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Trzaskowski do policji: Jeśli będą naruszane zasady, zastanowię się nad zawieszeniem wspierania finansowego

- Słyszymy, że być może będziemy mieli do czynienia z kolejnymi protestami i manifestacjami w najbliższy weekend, dlatego w imieniu swoim i Ruchu Wspólna Polska zwracam się z apelem do policji. Jak wszyscy wiemy, podstawą działania policji jest zasada nieużywania siły wobec pokojowo nastawionych demonstrantów, a użycie tzw. środków przymusu bezpośredniego powinno być ostatecznością - powiedział prezydent Warszawy. - Jeżeli policja nie odniesie się do tego apelu, nie odniesie się do przepisów [...] i znowu będą naruszane te zasady, to ja, ale też bardzo wielu innych samorządowców zastanowi się nad zawieszeniem wspierania finansowego policji. Nie może być tak, że policja podlega tak politycznej presji i niestety jej ulega - dodał.