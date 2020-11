Pogoda na weekend 28-29 listopada. Zimowe temperatury, przymrozki i opady śniegu. Uwaga na gołoledź

Zobacz wideo Pomogą przetrwać zimę uchodźcom w Arsalu

Jak podaje IMGW, w weekend do Polski ma zawitać zima. Wszystko to za sprawą przemieszczającego się frontu atmosferycznego, który sprowadzi wilgotną masę powietrza znad Atlantyku. Za spadek temperatury odpowiadać będzie też chłodne powietrze znad Morza Arktycznego.

Zima 2020 - kiedy spadnie śnieg? IMGW: Opady możliwe już w ten weekend

Pogoda na sobotę 28 listopada. Dziś od 0 do 4 stopni, w nocy przymrozki

Najniższa temperatura w sobotę zapowiada jest w województwie podlaskim, gdzie będzie maksymalnie 0 stopni w ciągu dnia. Jeden stopień przewidywany jest natomiast w Olsztynie, Lublinie i Kielcach. 2 stopnie pokażą termometry w województwach mazowieckim, łódzkim, śląskim i opolskim. Trochę cieplej, 3 stopnie, prognozowane są w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Najcieplejszy dzień, z temperaturą do 4 stopni, czeka mieszkańców województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Na południu kraju w nocy temperatura spadnie do -1 i -2 stopni.

Przez większą część dnia w całym kraju utrzymywać się będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przejaśnienia możliwe są rano w północnej, a wieczorem w zachodniej Polsce. Deszcz i deszcz ze śniegiem pojawi się na wschodzie i południu kraju, zwłaszcza w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Wiatr słaby.

Pogoda na niedzielę 29 listopada. Deszcz ze śniegiem w niemal całej Polsce

W niedzielę najniższa temperatura, 0 stopni, prognozowana jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim i śląskim. 1 stopień pokażą termometry w Warszawie, Krakowie i Opolu. Jeden stopień więcej będzie natomiast w Gdańsku, Bydgoszczy i Wrocławiu. Temperatura od 3 do 4 stopni zapowiadana jest w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Przymrozki przewidywane są we wschodniej, południowej i centralnej Polsce, gdzie będzie od -1 do -3 stopni.

Dziś także będzie pochmurno i deszczowo. Przelotne opady deszczu ze śniegiem pojawią się wszędzie z wyjątkiem województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Niska temperatura przy gruncie rano i wieczorem może powodować, że opady będą przymarzały. To z kolei może powodować gołoledź na drogach i chodnikach, o czym również przestrzegało IMGW we wcześniejszych komunikatach. Wiatr słaby, nieprzekraczający 30 kilometrów na godzinę.

