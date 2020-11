Zmiany w policji po spotkaniu z liderkami protestów. W Komendzie Głównej powstał zespół ds. zmian taktyki

Jak podaje Onet, Zespół ds. Zmian Taktyki i Struktur Oddziaływania Prewencji Policji powołany został oficjalnie w środę 25 listopada. W nowej jednostce Komendy Głównej Policji będą działać najbardziej doświadczeni dowódcy jednostek prewencyjnych w kraju. Wspólnie mają opracować projekt działań, które ułatwią funkcjonariuszom wykonywanie swoich obowiązków.

W Komendzie Głównej Policji powstał zespół ds. zmian taktyki. Powodem ostatnie protesty

Informacje portalu potwierdził również szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. - Jak się nietrudno domyślić, powołanie tego zespołu związane jest z ostatnimi wydarzeniami podczas fali protestów przetaczających się przez Polskę. Rozmawiałem już na ten temat z komendantem głównym i dobrze, że w skład tego zespołu wejdą nie tylko sztabowcy, ale też doświadczeni fachowcy, którzy zęby zjedli na tej robocie. To dobry ruch, jeżeli można coś poprawić, to warto działać - powiedział.

Z ustaleń Onetu wynika również, że do powołania zespołu doszło po spotkaniu z liderkami Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - Martą Lempart, Klementyną Suchanow i Agnieszką Czerederecką. Tematem rozmów były zdarzenia, do jakich doszło w ostatnich tygodniach. Najważniejsze było omówienie działań policji oraz uwag wobec funkcjonariuszy i protestujących.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Strajku Kobiet

- Liderki Strajku Kobiet opowiedziały o swoich zastrzeżeniach co do działań służb, ja przekazałem im swoje zastrzeżenia co do zachowania uczestników protestów. To było pierwsze, ale - mam nadzieję - nie ostatniego spotkanie i liczę, że coś z tego wyniknie w przyszłości. Uważam, że warto rozmawiać - skomentował szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski.

Spada zaufanie do policji. W lutym funkcjonariuszom ufało 71 proc. badanych, a w listopadzie tylko 44,1 proc.

Rzecznik KGP dodaje natomiast, że powołanie takiego zespołu nie jest niczym nadzwyczajnym. Insp. Mariusz Ciarka podkreślił, że celem takich grup jest kompleksowe zbadanie danego zagadnienia i wypracowanie najlepszych propozycji rozwiązań - tak jest także w przypadku ostatnich protestów. Zespół ma zbadać obecną sytuację oraz ewentualnie przygotować projekt zmian w działaniach funkcjonariuszy.

Z ostatniego sondażu wynika, że mocno spadło zaufanie Polaków do policji. W ciągu trzech lat spadło ono o ponad 20 pkt. proc. W 2020 roku funkcjonariuszom ufa 44,1 proc. badanych respondentów, z czego 18,1 proc. "zdecydowanie ufa", a 26 proc. "raczej ufa". W porównaniu do sondażu z lutego 2020 roku, kiedy policji ufało 71 proc. badanych, spadek jest jeszcze większy i wynosi 26,9 pkt. proc. Wynik 44 proc. zaufania jest jednym z najniższych historii. Z danych Ośrodka Badania Opinii Publicznej z lat 1981-1997 gorszy wynik odnotowano jedynie w maju 1981, listopadzie 1982 i listopadzie 1984 roku.

